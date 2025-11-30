IND vs SA 1st ODI: ପ୍ରଥମ ODI ୧୭ ରନରେ ଜିତିଲା ଭାରତ, ୫୨ ତମ ଶତକ ହାସଲ କଲେ ବିରାଟ

India vs South Africa: ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି। GSCA ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୩୫୦ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
India vs South Africa: ଆଜି ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି। GSCA ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୩୫୦ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ରାଣା ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଟିମକୁ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ । ମାର୍କରାମ (୭) ଏବଂ ରିଆନ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ (୦) ଉଭୟ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (୦)ରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୭ ରନ୍ ରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରେଜକେ (୭୨) ଏବଂ ଟୋନି ଡି ଜିଓର୍ଗି (୩୯) ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ (୭୦) ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ (୬୭ ରନ୍, ୫୧ ବଲ୍, ୫ ଚୌକା, ୪ ଛକା) ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟାଇଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୭ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବୋଶ୍ ରୋହିତଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତ ୪ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ୧୭ ରନ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜରେ ୧-୦ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କଲା। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଚାରିଟି, ହର୍ଷିତ ରାଣା ତିନୋଟି, ଅର୍ଶଦୀପ ଦୁଇଟି ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତର ଇନିଂସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୋହଲିଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ୧୨୦ ବଲ୍ ଇନିଂସ, ୧୧ ଚୌକା ଏବଂ ସାତ ଛକା ସହିତ, ଭାରତର ସ୍କୋରକୁ ସୁଦୃଢ କରିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା (୫୧ ବଲ୍ ରୁ ୫୭)ଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୩୬ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି କରି JSCA ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପିଚ୍ରେ ଭାରତର ବଡ଼ ସ୍କୋର ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ (୧୮ ରନ) ଜାନସେନଙ୍କ ଏକ ଟକ୍ ଡେଲିଭରି ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ପରେ କୋହଲି କ୍ରିଜ୍ କୁ ଆସିଥିଲେ।
