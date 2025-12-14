Advertisement
IND vs SA 3rd T20: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ୭ ଓ୍ବିକେଟରେ ଜିତିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ

IND vs SA 3rd T20: ଭାରତ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ସିରିଜରେ ୨-୧ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 14, 2025, 10:58 PM IST

IND vs SA 3rd T20: ଆଜି ଖେଳାଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜରେ ୨-୧ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୧୧୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ୱିକେଟ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ T20I ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଭାରତ ପ୍ରଥମ T20I ଜିତିବା ପରେ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ବୋଲରଙ୍କ ପରେ, ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଟିମରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ୱିକେଟ୍ କିପର ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମରେ ଅଧିନାୟକ ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମଙ୍କ ସମେତ ରେଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ୱିକେଟ କିପର କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ , ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ଟ୍ରିଆଷ୍ଟ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କର୍ବିନ ବୋଶ, ଆରିଚ ନର୍ଟେ, ଲୁଙ୍ଗି ନିଗିଡି, ଅଟ୍ଟନିଲ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

