Ind VS SA: ଚକୁଳି ସହ ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ, ଖେଳାଳି ଖାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ପିଠା ସହ ମିଠା...

ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାଉଥଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ହୋଟେଲରେ । ଖାଦ୍ୟ ତାଲିତାରେ ରହିଛି ଉଭୟ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଡିସ୍ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:20 PM IST

Ind VS AS: ଡିସେମ୍ୱର ୯ ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ବାରବାଟିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି 20 ମୁକାବିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶର ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି । ହୋଟେଲ୍ ମେ ଫେୟାରରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାଉଥଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ହୋଟେଲରେ । ଖାଦ୍ୟ ତାଲିତାରେ ରହିଛି ଉଭୟ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଡିସ୍ । ସେମଧ୍ୟରେ ଚକୁଳି, ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ, ଦେଶୀ ଚିକେନ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ, କଙ୍ଗଡ଼ା, ଗ୍ରୀଲ ଚାପ୍, ଚେକେନ୍ ବିରୟାନୀ ରହିଛି । ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆ ପିଠା, ମିଠା ଓ ତରକାରୀର ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ଭଳିକି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ରାଗି ରୁଟି, କୁକିଜ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ଦେଶୀ ଚିକେନକୁ, ଚକୁଳି ଓ ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ । ରସାବଳୀ ଖାଇ ବାରବାଟୀ ଯିବେ ଖେଳାଳି । ବାରବାଟୀ ମହାଲଢ଼େଇକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି। ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ସାଉଥଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨ ଦଳର ଖେଳାଳି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ବି ଭୁବନେଶ୍ବରର ହୋଟେଲ୍ ମେ ଫେୟାରରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଖେଳାଳି ରହଣି କରିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମେଫେୟାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଜୋରଦାର। ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଠା, ମିଠା ଓ ତରକାରୀର ସମ୍ଭାର। ମିଠାରେ ରସାବଳୀକୁ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଡାଇଟ୍ ପ୍ଲାନ ମେ ଫେୟାରର ସେଫ୍ ଟିମ୍ ପାଖରେ ରହିଛି । କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ଵ ସେଫ୍ ହୋଟେଲରେ ରହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ହୋଟେଲ୍ ମେଫେୟାରରେ ରହିଥାନ୍ତି । ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଅଭ୍ୟାସଠୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୯ ତାରିଖ ବାରବାଟୀ T-20 ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି । ଆଜି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉଭୟ ଦେଶର ଟିମ୍। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଖେଳାଳିଙ୍କ ଝଲକ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ । 

ଅନ୍ୟପଟେ OCA ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାଲି ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୧ରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେଟ୍‌ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍‌ ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫ୍ଲଡ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍‌ । ନେଟ୍‌ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଖୋଲା ରହିବ । ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାରବାଟୀ ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍‌ ଦେଖିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓସିଏ ସଭାପତି ।

