Ind vs SA T20: ଆଜି କଟକରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲଢେଇ

Ind vs SA T20: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ବାରବାଟୀ ଲଢେଇ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ବାରବାଟିରେ ଖେଳାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ୧୦ ମାସ ପରେ ବାରବାଟୀକୁ ଫେରିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଦେଖିବାକୁ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋସ ଭରି ରହିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ନିଶାର ହୋଇଛି। ୨୦୧୫ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୦୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲା। ମାତ୍ର ୯୨ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୨ରେ ଦୁଇ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ବିଜୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନିଜର ରେକର୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।
କଟକର ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୫, ୨୦୧୫ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ୧୭.୨ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୯୨ ରନ୍ରେ ଭାରତକୁ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଲବି ମୋର୍କେଲ, କ୍ରିସ୍ ମୋରିସ୍ ଏବଂ କାଗିସୋ ରାବାଡା ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ୧୭.୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ଚାରିଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।
୨୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୭ରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ୯୩ ରନ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ୬୧ ରନ୍, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ୩୯ ରନ୍ ଏବଂ ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ୩୨ ରନ୍ ର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୧୬ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୮୭ ରନ୍ ରେ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ୍ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଠାରେ ୧୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୨ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୪୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦଳର ଖାତାରେ ୪୦ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ୩୦ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ମାତ୍ର ୧୮.୨ ଓଭରରେ ୧୪୯ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ୪୬ ବଲ୍ରେ ୮୧ ରନ୍ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଦଳ। ଏନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି କି ଦଳ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଟସ କିମ୍ବା କାକର ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଶୁବମନ ଗିଲ ସୁ୍ସ୍ଥ ଓ ଫିଟ ରହିଛନ୍ତି। ଯଶପ୍ରିତ ବୁମରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତିଷ ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ବଡ଼ ଇଂନିସ ଆଶା କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକ।
ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ମିଶାଇ ବାରବାଟିରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ କଳାମାଟିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ନାଲିମାଟିରେ ତିଆରି ପିଚରେ ଖେଳାଯିବ। କାକରର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଇବା ଏବଂ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ପିଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଥିବା ଦଳ ଏଠାରେ ୨୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କୋର କରିବ ବୋଲି କ୍ୟୁରେଟର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଏଥର ବାରବାଟୀରେ ୪୨ ହଜାର ଦର୍ଶକ ବସି ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁବମନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଜିତେଶ ଶର୍ମା/ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଶିତ ରାଣା/ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର/ଶିବମ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି, ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରା
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ: ଏଡେନ ମାକ୍ରମ (ଅଧିନାୟକ), କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି' କକ, ରେଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ, କର୍ବିନ ବସ/ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଆନରିଚ ନର୍ଜ, କେଶବ ମହାରାଜ