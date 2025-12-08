Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3033503
Zee OdishaOdisha Sports

IND vs SA: ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ୨୦୨୪ T-20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ ପରଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:49 PM IST

Trending Photos

IND vs SA: ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । T-20 ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ବକପ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ୨୦୨୪ T-20 ବିଶ୍ବକପ୍‌ ପରଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ । ଟିମ୍‌ କମ୍ବିନେସନରେ ବେଶୀ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଗତ ୫/୬ଟି ସିରିଜ୍‌ରେ କରିନୁ କିମ୍ୱା  ଆଗକୁ ବି ବେଶୀ ଅଦଳବଦଳ କରିବୁନାହିଁ । ଗିଲ୍‌ ଫିଟ୍‌ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବେ । ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍‌ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ଦୁବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର । କାହାକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିବା ଠିକ୍‌ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ।

ବାରବାଟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିବାର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । କୁହୁଡ଼ି ଉପରେ କାହାରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାହା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Jollywood: ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଅଭିନେତା ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟି

Also Read- EPFO Rules: ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି ହେଲେ PF ଉଠାଇ ନାହାଁନ୍ତି? ସୁଧ ମିଳିବ ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ ଅଚଳ? ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Surya Kumar Yadav
IND vs SA: ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର
Odisha news
Odisha News: ଜେଲ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି
Odisha news
Odisha News: ଦେଢ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୨୦ ପୁଲିସ ଅଧିକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
Vande Mataram
PM Modi: ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଲେ...
Odisha news
Odisha News: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ