IND vs SA: ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । T-20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ବକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ୨୦୨୪ T-20 ବିଶ୍ବକପ୍ ପରଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ । ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନରେ ବେଶୀ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଗତ ୫/୬ଟି ସିରିଜ୍ରେ କରିନୁ କିମ୍ୱା ଆଗକୁ ବି ବେଶୀ ଅଦଳବଦଳ କରିବୁନାହିଁ । ଗିଲ୍ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବେ । ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ଦୁବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର । କାହାକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ।
ବାରବାଟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । କୁହୁଡ଼ି ଉପରେ କାହାରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାହା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।
