IND vs SL: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍

IND vs SL: ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗାଲେରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।
ଗିଲ୍ଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍:
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇନଥିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ଗିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
‘ଗିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି’
ସାଇରାଜ ବହୁତୁଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ନ ପଠାଇବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସତର୍କତାମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ପିନ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଗିଲ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ପିନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଦିଗରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ବହୁତୁଲେଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗିଲ୍ ଅଭ୍ୟାସରେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତି ବେଶ୍ ସଚେତନ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ଚାହିଦାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି:
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଉପଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମାନବ ସୁଥାର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଗୁରନୂର ବରାର, ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ, ସାରାଂଶ ଜୈନ, ଆକିବ ନବୀ ଏବଂ ସରଫରାଜ ଖାନ।