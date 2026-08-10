Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs SL: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇନଥିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 10, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:30 AM IST
IND vs SL: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs SL: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍
2
3
4
5