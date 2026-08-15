IND vs SL: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାତ୍ର ୭୩ ଓଭର ଖେଳ ସମ୍ଭବ

Galle Test: ଗଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୨୮୮/୨ ହାସଲ କରିଛି । ଷ୍ଟମ୍ପସ ବେଳକୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ୍ ୧୩୧ ଓ ଋଷଭ ପନ୍ତ ୨୭ ରନରେ ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି । କେ ଏଲ ରାହୁଲ ୭୭ ରନ କରି ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାତ୍ର ୭୩ ଓଭର ଖେଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତ ୭୩ ଓଭରରେ ୨୮୮/୨ ରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘାସ ପିଚ୍ ରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଷୟିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ଐତିହାସିକ ୬୦୦ ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାହା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛନ୍ତି।
ଦିନର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଇନିଂସ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏକାଠି, ସେମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାପକୁ କମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶତକ
କେବଳ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ୧୩୧ ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇନିଂସ ଭାରତୀୟ ନମ୍ବର ୩ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ଦୁଇ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ଶତକ ପରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା।
କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଧର୍ଯ୍ୟ
ରାହୁଲ ଇନିଂସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାଡିକ୍କଲ ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ୧୫୦ ରନ୍ର ଭାଗୀଦାରୀ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ସ୍ପିନ୍ ବିପଦକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇନିଂସକୁ ବହୁତ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଚମତ୍କାର ଫୁଟୱାର୍କ ସହିତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଆରାମରେ ହାର ମାନିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୭୭ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରିଟାୟାର ହର୍ଟ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।
ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ
ପାଡିକ୍କଲ୍ଙ୍କ ସହିତ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା କେଏଲ ରାହୁଲ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ରିଟାୟାର ହର୍ଟ ହୋଇ ଚା’ ବିରତି ପରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡରେ ଗୁରୁତର କ୍ରାମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ କ୍ରିଜ୍ କୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ସ୍ପିନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ
ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ୩୨ ରନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ରନଆଉଟ୍ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ରାହୁଲ ଏବଂ ପାଡିକ୍କଲ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ରାହୁଲଙ୍କ ଆହତ ପରେ କ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ; ଯଦିଓ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ପିନର ପ୍ରବଥ ଜୟସୁରିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୧୬ ରନରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ଗାଲେ ପିଚ୍ରେ ସ୍ପିନ୍ ବିପଦକୁ ସଫଳତାର ସହ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଜୟସୁରିଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ।
ବର୍ଷା ୧୭ ଓଭର କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଥିଲା
ଗଲ୍ ରେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦିନର ଖେଳରୁ ୧୭ ଓଭର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଖରାପ ଆଲୋକ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୦୦ ରେ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ବାଧା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଲୟକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୯୦ ଓଭରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା।