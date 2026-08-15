Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs SL: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାତ୍ର ୭୩ ଓଭର ଖେଳ ସମ୍ଭବ

India vs Sri Lanka 1st Test: ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କାଲଙ୍କ ଶତକରୁ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଆଘାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ଗଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାରତ ପାଇଁ କିପରି ୫ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲା ତାହା ବୁଝନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୮୮/୨ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯାହା ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କାଲଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ (୧୩୧*) ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଏକ ଦୃଢ଼ ଇନିଂସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଗାଲେ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନର ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 15, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:50 PM IST
IND vs SL: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାତ୍ର ୭୩ ଓଭର ଖେଳ ସମ୍ଭବ
Image Credit: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତ ୭୩ ଓଭରରେ ୨୮୮/୨ ରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hockey World Cup: ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ
2
3
4
5