ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ହୃଦୟ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାନ୍ଥ ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:56 PM IST

ind vs usa T 20 World cup: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୯ ରନ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଟସ୍‌ ଜିତି ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ଆମେରିକା କେବଳ ୧୩୧ ରନ୍‌ କରିପାରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଭାରତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଯିଏ ୮୪ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପରେ USA ଆଗରେ ୧୬୨ ରନ୍‌ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲା ଭାରତ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୬୧/୯ ରହିଥିଲା । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ । ରିଙ୍କୁ ସିଂ ୬, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମାତ୍ର ୫ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଏକା ଲଢ଼ିଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ୪୯ ବଲ୍‌ରୁ ଅପରାଜିତ ୮୪ ରନ୍‌ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଶେଷ ଓଭରରେ ୨ ଛକା ଓ ୨ ଚୌକା ସହ ୨୧ ରନ୍‌ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ।

କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାନ୍ଥ ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ମାତ୍ର ୪୯ ବଲ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ୮୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ସମୟରେ ୧୦ ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଉଚ୍ଚ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୭୨.୯୦ ଥିଲା।

ଆଜି ଆମେରିକା ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖରାପ ଭାବରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ପାଇଁ ସଂଜୟ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ମିଲିନ୍ଦ କୁମାର ୩୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରାମରେ ଜିତିଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମାନେ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ମ୍ୟାଚ୍, ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

