IND vs WI 1st Test Day 1: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ ରହିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ରାହୁଲ-ସିରାଜ-ବୁମ୍ରା କଲେ କମାଲ

IND vs WI 1st Test Day 1: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲା। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:04 PM IST

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୬୨ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୨୧ ରନ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ଟିମ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟାର୍ଗଟ୍ରୁ ମାତ୍ର ୪୧ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି। କେଏଲ ରାହୁଲ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଇନିଂସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଷ୍ଟାର ପେସର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ (୪/୪୦) ଆରମ୍ଭରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସିରାଜ ପ୍ରଥମ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ନେଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ (୩୨), ଅଧିନାୟକ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ (୨୪) ଏବଂ ଶାଇ ହୋପ୍ (୨୬) କିଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ସିରାଜଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ତିନୋଟି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦୁଇଟି ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ (୩୬) ଏବଂ ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୮ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଲଥିଲେ। ରାହୁଲ ନିଜ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ୨୦ ତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (୭) ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୨୧ ରନ୍ କରିଛି। କେଏଲ ରାହୁଲ (୫୩*)  ଓ ଶୁବମନ ଗିଲ(୧୮*) ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି।

