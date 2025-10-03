IND vs WI: ରାହୁଲ, ଜୁରେଲ ଏବଂ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ, ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ରେକର୍ଡ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

IND vs WI 1st Test Day 2: ଶୁକ୍ରବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୪୮ ରନ୍ କରିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତର ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ୧୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ୨୧୦ ବଲ୍ରେ ୧୨୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୧୭୬ ବଲ୍ରେ ୧୦୪ ରନ୍ କରିବା ପରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୬ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ଯେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସମାନ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଲିଡ୍ସରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ୍, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୧୯୭୯, ୧୯୮୬ ଏବଂ ୨୦୦୭ ପରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଥର ଯେ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସମାନ ଇନିଂସରେ ତିନି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ୧୬୨ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର କବ୍ଜାକୁ ଦୃଢ଼ କରି ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ୨୮୬ ରନ୍ ର ଲିଡ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଚବିଶ ବର୍ଷୀୟ ଜୁରେଲ୍ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ୧୧୬ତମ ଓଭରରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ ଙ୍କୁ ଚୌକା ମାରି ୧୯୦ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଫର୍ମରେ ଥିବା ଜାଡେଜା ୧୦ ଓଭର ପରେ ୱାରିକାନଙ୍କ ବଲରେ ଏକ ରନ କରି ୧୬୮ ବଲ୍ ରେ ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (୧୦୦ ବଲ୍ ରୁ ୫୦) ଏବଂ ଲୋକେଶ ରାହୁଲ (୧୯୭ ବଲ୍ ରୁ ୧୦୦) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରର ୧୧ତମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ସହିତ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ନଅ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଶେଷ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ୧୯୭ ବଲ୍ ର ଇନିଂସରେ ୧୨ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୬ରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୯୯ ରନ୍ ର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।