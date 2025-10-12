Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2958817
Zee OdishaOdisha Sports

IND vs WI: ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଜାଡେନ୍ ସିଲ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ICC

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳାଳି ଜାଡେନ୍ ସିଲ୍ସଙ୍କୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଲ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 12, 2025, 05:07 PM IST

Trending Photos

IND vs WI: ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଜାଡେନ୍ ସିଲ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ICC

IND vs WI: ICC ଆଚରଣ ସଂହିତାର ସ୍ତର ୧ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା କାରଣରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଜାଡେନ୍ ସିଲ୍ସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ICC ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା ୨.୯ ଅନୁଯାୟୀ ସିଲ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଭାବରେ କାହା ଆଡ଼କୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ବଲ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବକୁ ପଡିବ ।

ଏହି ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ, ଜାଡେନ୍ ସିଲ୍ସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ, ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ୨୯ ତମ ଓଭର ଖେଳାଯିବା ସମୟରେ, ସିଲ୍ସ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ବଲ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଡରେ ବାଜିଥିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଅମ୍ପାୟାର ରିଚାର୍ଡ ଇଲିଙ୍ଗୱର୍ଥ ଏବଂ ପଲ୍ ରିଫେଲ୍, ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ଆଲେକ୍ସ ୱାର୍ଫ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର କେ.ଏନ୍. ଅନନ୍ତପଦ୍ମନାଭନ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମାନ କରିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୧୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ୨୫୮ ବଲ୍ ରୁ ୧୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୮୭ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୧୨୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ମାତ୍ର ୨୪୮ ରନ୍ ରେ ପତନ ଘଟିଥିଲା। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଫଲୋଅନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇନିଂସ୍ ସମୟରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।

Also Read- ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ମମତା କହିଲେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଘଟିଛି !

Also Read- Fasting Sugar Range: ଖାଲି ପେଟରେ ଏତିକି ରହିବା ଦରକାର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର, ନହେଲେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CM Mamata Banerjee
ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ମମତା କହିଲେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଘଟିଛି !
Pakistan vs Taliban
Pakistan vs Taliban: ୫୮ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିବା ତାଲିବାନର ଦାବି
top 10 news today
Top 10 News: ଦୁର୍ଗାପୁର ଘଟଣାରେ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଜେପି କୋର କମିଟି ବୈଠକ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର
china
ଚୀନ ପରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଲା ଆମେରିକା, କଣ କହିଲା ଚୀନ, ପଢନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ
Today Petrol Diesel Price: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଲା ତୈଳଦର
ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଲା ତୈଳଦର, ଏତିକି ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ଦର