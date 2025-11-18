India A vs Oman: ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ, ଓମାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ହାତେଇଲା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିକେଟ୍

India A won by 6 wkts: ଓମାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୩୫ ରନ କରିଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।
Trending Photos
India A vs Oman: ଭାରତ ଓମାନକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ B ରୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଓମାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୩୫ ରନ କରିଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଓମାନ ପାଇଁ ୱାସିମ ଅଲି ଅପରାଜିତ ୫୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ହମ୍ମାଦ ମିର୍ଜା ମଧ୍ୟ ୩୨ ରନର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଓମାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଶେଷ ୪୫ ବଲ୍ ରେ ଓମାନକୁ ମାତ୍ର ୪୨ ରନରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୧୨ ରନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଓପନିଂ ସାଥୀ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟନ ମଧ୍ୟ ୧୦ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସକୁ ୩୦ ରନରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରି ନ ଥିଲେ।