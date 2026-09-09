Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /India A Test Squad: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ-ଏ ଦଳ ଘୋଷିତ, ପଡିକ୍କଲ ଅଧିନାୟକ

India A Test Squad: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ-ଏ ଦଳ ଘୋଷିତ, ପଡିକ୍କଲ ଅଧିନାୟକ

ମଲ୍ଟି-ଡେ ସିରିଜ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ଦଳରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦାବି ମଜବୁତ କରୁଥିବା ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 09, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:55 PM IST
India A Test Squad: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ-ଏ ଦଳ ଘୋଷିତ, ପଡିକ୍କଲ ଅଧିନାୟକ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ-ଏ ଦଳ ଘୋଷିତ, ପଡିକ୍କଲ ଅଧିନାୟକ
2
3
4
5