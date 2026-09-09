/India A Test Squad: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ-ଏ ଦଳ ଘୋଷିତ, ପଡିକ୍କଲ ଅଧିନାୟକ

India A Test Squad: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମଲ୍ଟି-ଡେ ଓ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଦୁଇଟି ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ।
ମଲ୍ଟି-ଡେ ସିରିଜ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ଦଳରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦାବି ମଜବୁତ କରୁଥିବା ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି।
ମଲ୍ଟି-ଡେ ସିରିଜ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳ
ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ (ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (ଉପଅଧିନାୟକ), ଅମନ ମୋଖାଡେ, ଆୟୁଷ ପାଣ୍ଡେ, ଯଶ ରାଠୋଡ଼, ଶେଖ ରଶିଦ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟକିପର), ଶମ୍ସ ମୁଲାନି, ତନୁଶ କୋଟିଆନ, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ପ୍ରଫୁଲ ହିଙ୍ଗେ, ଏନ୍ ଜଗଦୀଶନ (ୱିକେଟକିପର), ନଚିକେତ ଭୁଟେ ଏବଂ ଭି. ବୈଶାଖ। ଭି. ବୈଶାଖଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ
୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ରୁତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ ଏହି ଦଳରେ ଉପଅଧିନାୟକ ରହିବେ।
ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ରୁତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ (ଅଧିନାୟକ), ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ (ଉପଅଧିନାୟକ), ରଜତ ପାଟିଦାର, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, ଅର୍ଶିନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, ନମନ ଧୀର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ, ଗୁରଜପନୀତ ସିଂହ ଏବଂ ଯଶ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସାମିଲ ହେବା ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏହି ସିରିଜଗୁଡ଼ିକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଓ ସୀମିତ ଓଭର ଦଳରେ ନିଜ ଦାବି ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହେବ।