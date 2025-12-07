ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର, କାଲି ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୧ରେ ନେଟ୍‌ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍‌

ବାରବାଟୀ T-20 ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଟିମ୍। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହୋଟେଲ୍ ମେ ଫେୟାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳି। ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି।
୯ ତାରିଖ ବାରବାଟୀ T-20 ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଟିମ୍। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ । ଖେଳାଳିଙ୍କ ଝଲକ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ । ହୋଟେଲରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟର ମେନ୍ୟୁ ରଖାଯାଇଛି ।
OCA ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାଲି ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୧ରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ । ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଖୋଲା ରହିବ । ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବାରବାଟୀ ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓସିଏ ସଭାପତି ।
