/India vs Afghanistan T20: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଅୟରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ

India vs Afghanistan T20: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଅୟରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ତିଳକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଦଳରେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଫେରା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ବୈଭବଙ୍କ ଚୟନକୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଭରସାର ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
ବୁମରାଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍:
ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଷ୍ଟାର୍ ପେସର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଫେରା ଟିମ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ବୁମରାଙ୍କ ସହ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଓ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଚୟନ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଈଶାନ କିଶନ ଓ ତିଳକ ବର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
India’s squad for Afghanistan T20I series announced. #TeamIndia will play three T20Is against Afghanistan at New Delhi, beginning September 13.#AFGvIND pic.twitter.com/UqTUeZyHz8
— BCCI (@BCCI) September 1, 2026
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସ୍ଥାନ:
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଟିମ୍ ଚୟନର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦିଗ ହୋଇଛି।
୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ସିରିଜ୍:
ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି T20I ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ସିରିଜ୍ର ଆୟୋଜକ ଦଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ଶ୍ରେୟସ ଅୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଈଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟକିପର), ତିଳକ ବର୍ମା (ଉପଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଓ ହର୍ଷିତ ରାଣା।