Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /India vs Afghanistan T20: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଅୟରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ

India vs Afghanistan T20: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଅୟରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ

ଏହି ଦଳରେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଫେରା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ବୈଭବଙ୍କ ଚୟନକୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଭରସାର ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 01, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:02 PM IST
India vs Afghanistan T20: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଅୟରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗରିବ ମେଧାବୀ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ
2
3
4
5