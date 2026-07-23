India vs Zimbabwe 1st T20I: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ

India vs Zimbabwe 1st T20I: ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳର ପରାଜୟ ଧାରାରେ ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ, ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାୟକ ଥିଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ଆୟୋଜକ ଦଳ ୧୨୬ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତ ସାତ ୱିକେଟ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଭାରତର ବିଜୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚମକି ଉଠିଲେ:
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ୧୪, ୧୩ ଏବଂ ୧୫ ରନ୍ କରିବା ପରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ବୈଭବ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ନିରାଶ କରି ନଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୧) ମିଳିତ ୨୩ ରନ୍ ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ୧୮ ବଲ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ସମାନ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ଭାରତ ୬.୨ ଓଭରରେ ୬୮ ରନ କରିଥିଲା। ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଯଥାକ୍ରମେ ୩୫ ଏବଂ ୨୮ ରନ କରି ଭାରତକୁ ବିଜୟର ନିକଟତର କରାଇଥିଲେ।
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଜିମ୍ବାୱେ ମାତ୍ର ୩୨ ରନରେ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ଶେଷରେ, ରିଆନ ବର୍ଲ (୨୬), ୱେସଲି ମାଧେଭେରେ (୩୯) ଏବଂ ତାଦିଭାନାଶେ ମାରୁମଣି (୨୭) ୧୨୫ ରନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରିୟମ ଯାଦବ ସେମାନଙ୍କର ଚାରି ଓଭର ସ୍ପେଲରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଏକମାତ୍ର ବୋଲର ଥିଲେ ଯିଏକି କୌଣସି ୱିକେଟ ପାଇ ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଯାଞ୍ଚାଧୀନ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ:
ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ୧-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ସହିତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୫ ଜୁଲାଇରେ ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯିବ।