Add Zee Business As A Preferred Source
App

India vs Zimbabwe 1st T20I: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ

India vs Zimbabwe 1st T20I: ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳର ପରାଜୟ ଧାରାରେ ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ, ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 23, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:53 PM IST
India vs Zimbabwe 1st T20I: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ
Image Credit: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସହଜ ବିଜୟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India vs Zimbabwe T20I: ସେହି ମଇଦାନ, ସେହି ଅନ୍ଦାଜ... ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟ
Vaibhav Suryavanshi42 min ago
2
Plus two Admission1 hr ago
3
shree mandira2 hrs ago
4
Bahuda Yatra 202610:57 AM IST
5
COVID 199:55 AM IST