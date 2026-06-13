Ind vs Afg: ଧର୍ମଶାଳାରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ରେ ୧-୦ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଡେବ୍ୟୁଆଣ୍ଟ ଗୁରନୂର ବ୍ରାର ଏବଂ ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ ସ୍ପେଲ ପରେ, ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। କେଏଲ ରାହୁଲ ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଜୁନ୍ ୧୭ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖେଳାଯିବ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଅମ୍ପାୟାର ଏହାକୁ ୨୫ ଓଭର ପ୍ରତି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ଦଳରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୋଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ଓଭର କୋଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମେଘୁଆ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ହର୍ଷ ଦୁବେ ଏବଂ ଗୁରନୂର ବ୍ରାର ଏକଦିବସୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଖେଳରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାପ ଛାଡିଥିଲେ। ବ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ ପାଇଁ ଆଉଟ କରି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ସେଦିକୁଲ୍ଲାହ ଅଟଳଙ୍କୁ ଶୁନ୍ୟରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥିଲା। ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି, ବ୍ରାର ଏବଂ ଦୁବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ୱିକେଟ (ତିନିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ) ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇନିଂସ ୨୦୦ ରନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ପତନ ପରେ, ଗୁରବାଜ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ହଶମତୁଲ୍ଲାହ ଶାହିଦି ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୬୬ ବଲ୍ ରେ ୧୧୬ ରନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଗୀଦାରି ୧୦.୫୪ ରନ ହାରରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକଦିବସୀୟ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି ଥିଲା। ତଥାପି, ୧୬ତମ ଓଭରରେ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନସୁଇଙ୍ଗ ୟର୍କର ସହିତ କ୍ଲିନ୍-ବୋଲିଂ ଶତକୀୟ ଗୁରବାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ଶେଷ ଓଭରରେ, ହର୍ଷ ଦୁବେ ଆଜମାତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ ଏବଂ ଏଏମ୍ ଘଜାନଫରଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନିମ୍ନ କ୍ରମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର - ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା - ଶେଷ ଓଭରରେ ରସିଦ ଖାନ ଏବଂ ଜିଆ-ଉର-ରେହମାନ ସରିଫିଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇନିଂସକୁ ୨୪.୫ ଓଭରରେ ୧୯୪ ରନରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ।