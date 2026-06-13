Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ind vs Afg: ଧର୍ମଶାଳାରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଅମ୍ପାୟାର ଏହାକୁ ୨୫ ଓଭର ପ୍ରତି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 13, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:20 PM IST
Ind vs Afg: ଧର୍ମଶାଳାରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, CBT ମୋଡ୍‌ରେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today23 min ago
2
world class railway station1 hr ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Odia News1 hr ago