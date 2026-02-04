U19 World Cup: ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ଆଇସିସି ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି ଭାରତ। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସଫଳତା ହାତେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ

Feb 04, 2026

U19 World Cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ଆଇସିସି ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି ଭାରତ। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସଫଳତା ହାତେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଫୈସଲ ସିନୋଜାଦା ଏବଂ ଉଜୈରୁଲ୍ଲାହ ନିଆଜାଇଙ୍କ ଶତକ ସହାୟତାରେ ୩୧୦ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ୪୧.୧ ଓଭରରେ ତିନି ୱିକେଟ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆରନ୍ ଜର୍ଜ ତାଙ୍କ ଶତକ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
ଏହା ଆଇସିସି ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପର ୧୬ତମ ସଂସ୍କରଣ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏଥର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇତିହାସରେ ୧୦ମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ, ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ଐତିହାସିକ ଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୬ ମସିହାର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ କେବଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିନଥିଲା ବରଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଇତିହାସରେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ପିଛା ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫୩ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ବିଜୟ।

