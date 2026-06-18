Add Zee Business As A Preferred Source
App

Women’s T20 World Cup 2026: ହେଡିଂଲେରେ ଭାରତର ଦବଦବା, ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରେ ବଡ଼ ବିଜୟ

Women’s T20 World Cup 2026: ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଡ୍ସ ସ୍ଥିତ ହେଡିଂଲେ ମାଇଦାନରେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୫ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ଶ୍ରୀ ଚରାନୀ ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ନାୟିକା ସାଜିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 18, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:05 AM IST
Women’s T20 World Cup 2026: ହେଡିଂଲେରେ ଭାରତର ଦବଦବା, ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରେ ବଡ଼ ବିଜୟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Women’s T20 World Cup 2026: ହେଡିଂଲେରେ ଭାରତର ଦବଦବା, ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରେ ବଡ଼ ବିଜୟ
Women's T20 World Cup 20261 min ago
2
Gujarat Accident5:14 PM IST
3
Top 10 News HeadlinesJun 17
4
Bollywood singerJun 17
5
Fake DFOJun 17