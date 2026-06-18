Women’s T20 World Cup 2026: ହେଡିଂଲେରେ ଭାରତର ଦବଦବା, ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରେ ବଡ଼ ବିଜୟ

Women’s T20 World Cup 2026: ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଡ୍ସ ସ୍ଥିତ ହେଡିଂଲେ ମାଇଦାନରେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୫ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ଶ୍ରୀ ଚରାନୀ ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ନାୟିକା ସାଜିଥିଲେ।
ଟସ୍ ଜିତି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟିକା ବାବେଟ୍ ଡି ଲିଡ୍ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଓପନର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୧୫ ରନର ଭାଗୀଦାରୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ୪୭ଟି ବଲ୍ରେ ୧୧ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହ ୭୭ ରନର ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ୩୮ ବଲ୍ରେ ୫୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ୧୯, ଋଚା ଘୋଷ ୨୦, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୧୨ ଓ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ୧୦ ରନ କରିବାରୁ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୯ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଗଢ଼ିଥିଲା।
୨୧୦ ରନର କଠିନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। ହେଦର ସିଜର୍ସ ୨୧ ଓ ଅଧିନାୟିକା ବାବେଟ୍ ଡି ଲିଡ୍ ୨୮ ରନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ୧୭.୩ ଓଭରରେ ୧୧୪ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଚରାନୀ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୯ ରନ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା ୨ଟି ଓ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍’ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।