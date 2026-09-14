W Asia CUP 2026: ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ

IND vs SL Final: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ମୁଖରେ ୧୮୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୧୭.୫ ଓଭରରେ ୧୦୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୮ଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି।
ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଶେଫାଲି ବର୍ମା ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଭାରତକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୨୯ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଭାଗୀଦାରୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶେଫାଲି ମାତ୍ର ୩୯ ବଲରେ ୬୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ; ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୯ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ସେହିପରି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ମଧ୍ୟ ୩୯ ବଲରେ ୫୯ ରନର ଏକ ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ରହିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବାର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା।
ଶେଫାଲି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ଗତି ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ମଧ୍ୟ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ୧୪ ରନ୍, ରିଚା ଘୋଷ ୧୭, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ୫ ଏବଂ ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି ୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ, କମଳିନୀ ମାତ୍ର ୫ଟି ବଲ୍ରେ ୧୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତର ମୋଟ ସ୍କୋରକୁ ୧୮୩ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
୧୮୪ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଆଥାପାଥୁ ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଥାପାଥୁଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦୀପ୍ତି ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆଶାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ୨୦୨୪ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୬୫ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବା ସହ ନିଜର ପୂର୍ବ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି।