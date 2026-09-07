Women’s Asia Cup 2026: ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ହଂକଂ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି।
ଫାଇନାଲରେ ହୋଇପାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଟକ୍କର
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍-Aରେ ଭାରତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୁପ୍-Bରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି।
ଗ୍ରୁପ୍-Aରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ହଂକଂ ବିପକ୍ଷରେ ତାକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍-Bରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ସମୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତର ମୁକାବିଲା ବାଂଲାଦେଶ ସହ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ରେ ହୋଇପାରେ ମହାମୁକାବିଲା
ଯଦି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିଜ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଫାଇନାଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ହଂକଂକୁ ହରାଇବା ପରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛି। ଭାରତ ଭଳି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।
ଭାରତର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ-ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ୯୪ ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହଂକଂ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ୧୯୪ ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଦେଇଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନର ପୂରା ଟିମ୍ ମାତ୍ର ୫୫ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଗାମୀ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ। ଭାରତ ନିଜର ଦମଦାର ଫର୍ମ ଜାରି ରଖି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ନଜର ରହିଛି। ଯଦି ଉଭୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।