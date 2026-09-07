Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Women’s Asia Cup 2026: ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତର ଦବଦବା, ଫାଇନାଲରେ ହୋଇପାରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ମହାଲଢ଼େଇ!

Women’s Asia Cup 2026: ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତର ଦବଦବା, ଫାଇନାଲରେ ହୋଇପାରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ମହାଲଢ଼େଇ!

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍-Aରେ ଭାରତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୁପ୍-Bରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 07, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:35 PM IST
Women’s Asia Cup 2026: ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତର ଦବଦବା, ଫାଇନାଲରେ ହୋଇପାରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ମହାଲଢ଼େଇ!
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କୋଚିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍
2
3
4
5