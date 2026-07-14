Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /IND vs ENG: ଆଜିଠାରୁ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା, ଏଜବେଷ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ

IND vs ENG: ଆଜିଠାରୁ 'ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା', ଏଜବେଷ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ

ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ପରି ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବେ। ତଥାପି, ଏକଦିବସୀୟ ଦଳରେ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ T20 ପରାଜୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଏହି ସିରିଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 14, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:26 AM IST
IND vs ENG: ଆଜିଠାରୁ 'ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା', ଏଜବେଷ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଆଜି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ଆଜିଠୁ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today25 min ago
2
FIFA 202655 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago