IND vs ENG: ଆଜିଠାରୁ 'ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା', ଏଜବେଷ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ

IND vs ENG: T20 ସିରିଜ ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ୱାନ୍ ଡେ ସିରିଜ୍ ସହିତ 'ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା'ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ପରି ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବେ। ତଥାପି, ଏକଦିବସୀୟ ଦଳରେ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ T20 ପରାଜୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଏହି ସିରିଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳି ଭାରତର T20 ଏବଂ ODI ଦଳର ଅଂଶ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ T20 ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଛନ୍ତି।
ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ । ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ସହିତ - କାରଣ ସେ T20 ପରାଜୟର କ୍ଷତକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ୧୪ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆୟରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଶାନ କିଷାନ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।
ଏହି ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସେ ଚାରୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ୨୧୮ ରନ୍ କରି ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ଇଶାନ କିଷାନ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୧୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶିବମ ଦୁବେ କେବଳ ୮୫ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ; ସେ ୧୯ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ଦୁବେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟି-୨୦ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା।
ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଗର୍ବ କରିଛି, ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୨ଟି ODI ମଧ୍ୟରୁ ୮ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ, ଭାରତ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ୩ଟିରେ ଜିତିଛି ଏବଂ ୨ଟିରେ ହାରିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି; ସେ ତାଙ୍କର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟିରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇନିଂସରେ ୯୧ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି।