Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs ENG, 3rd T20I Pitch Report: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ T20ରେ ଭାରତ ପାଇଁ 'କର ବା ମର' ଲଢ଼େଇ

ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 06, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:41 PM IST
IND vs ENG, 3rd T20I Pitch Report: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ T20ରେ ଭାରତ ପାଇଁ 'କର ବା ମର' ଲଢ଼େଇ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
Odisha news1 hr ago
2
Mumbai rains1 hr ago
3
Neymar Retirement2 hrs ago
4
School closed3 hrs ago
5
DCP Jagmohan Meena Resignation3 hrs ago