IND vs ENG, 3rd T20I Pitch Report: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ T20ରେ ଭାରତ ପାଇଁ 'କର ବା ମର' ଲଢ଼େଇ

IND vs ENG, 3rd T20I Pitch Report: ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସିରିଜ୍ ର ତୃତୀୟ ମୁକାବିଲା ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ନଟିଂଘାମର ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ସିରିଜ୍ରେ ନିଜର ଆଶା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ୧୯୦/୭ ରନ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲରମାନେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୨୯ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବାବେଳେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଈଶାନ କିଶନ ଓ ଉପଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଦଳ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଶା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସିରିଜ୍ରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।
ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:
ନଟିଂଘାମର ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା। ବଲ୍ର ବାଉନ୍ସ ସମାନ ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ୟାଟରମାନେ ସହଜରେ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଟସ୍ ଜିତୁଥିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରେ।
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ:
ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍-୩୨
ଭାରତ ଜିତିଛି-୧୮
ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଛି-୧୩
ବାତିଲ୍-୧
ମ୍ୟାଚ୍ ବିବରଣୀ:
ମ୍ୟାଚ୍: ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ, ତୃତୀୟ T20I
ତାରିଖ: ୭ ଜୁଲାଇ
ସମୟ: ରାତି ୧୦:୦୦ (IST)
ସ୍ଥାନ: ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍, ନଟିଂଘାମ୍
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଈଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟକିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।
ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋସ ବଟଲର (ୱିକେଟକିପର), ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ (ଅଧିନାୟକ), ଜେକବ ବେଥେଲ, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ, ସାମ କରନ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଲିଆମ ଡସନ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ଆଦିଲ ରଶିଦ, ଜୋଶ ଟଙ୍ଗ।
ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ:
ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ Star Sports Networkରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ JioHotstarରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। DD Sportsରେ ମଧ୍ୟ ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ର ମାଗଣା ପ୍ରସାରଣ ହେବ।