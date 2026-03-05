T20 second semifinal: ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ୨୫୪ ରନ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଭାରତ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଇଶାନ କମିଶନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଦଳ ଏକ ବୃହତ ସ୍କୋର ଛିଡା କରିପାରିଛି। ଦଳଗତ ମାତ୍ର ୨୦ରନରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ ହେଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍

India Vs England: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଇଶାନ କମିଶନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଦଳ ଏକ ବୃହତ ସ୍କୋର ଛିଡା କରିପାରିଛି। ଦଳଗତ ମାତ୍ର ୨୦ରନରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ ହେଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଇଶାନ କିସାନ। ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ୮୯ ରନର ବିଶାଳ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ଦଳ ୭ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୫୧ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । 

ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୨୦ ବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଇଶାନ କିଶନ ଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ଦେଖିଥିଲା ପୂରା ଭାରତ। ୭ଟି ଛକା ଓ ୮ଟି ଚୌକା ବଳରେ ମାତ୍ର ୪୨ଟି ବଲ ଖେଳି ୮୯ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ। ସେହିପରି ୨ଟି ଛକା ଓ ୪ଟି ଚୌକା ବଳରେ ୩୯ ରନ ସ୍କୋର କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ ଇଶାନ କିସନ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୬ଟି ବଲ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ ୧୧ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପଡିଆରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଶିବମ ଦୁବେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୨୧୨ ରନ ବେଳେ ଶିବମ ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୪୩ ରନ କରି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୭ ରନ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିଲେ । ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ୭ଟି ବଲରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ୨୧ରନ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୭ ରନ କରି ରନ ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୨ ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି ୦ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। 

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ୱିଲ୍ ଜାକସ ଓ ଆଦିଲ ରସିଦ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହାତେଇଥିଲେ। 

Prabhudatta Moharana

