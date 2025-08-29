India vs China: ବିଜୟ ସହିତ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ, ଚୀନକୁ ୪-୩ ଗୋଲରେ କଲା ପରାସ୍ତ

India vs China Hockey: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତ ଏସୀୟ କପ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ତିନୋଟି ଗୋଲ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପୁଲ ଏ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନକୁ ୪-୩ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Men's Hockey Asia Cup: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତ ଏସୀୟ କପ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ତିନୋଟି ଗୋଲ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପୁଲ ଏ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନକୁ ୪-୩ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ପାଇଁ ଜୁଗରାଜ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ଚୀନ ପାଇଁ ଡୁ ଶିହାଓ, ଚେନ୍ ବେନହାଇ ଓ ଗାଓ ଜିଶେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ପରେ ୦-୧ ପଛରେ ରହିବା ପରେ ଭାରତ ଦୁଇ ମିନିଟରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିଲା। ହରମନପ୍ରୀତ ୨୦ତମ, ୩୩ତମ ଏବଂ ୪୭ତମ ମିନିଟରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗରାଜ ସିଂହ ୧୮ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ।
ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଡୁ ସିନହାଓ (୧୨ତମ), ଚେନ୍ ବେନହାଇ (୩୫ତମ) ଏବଂ ଗାଓ ଜିଶେଙ୍ଗ (୪୨ତମ) ମିନିଟରେ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ପଛରେ ରହିବା ପରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ କରି ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ତୃତୀୟ ମିନିଟରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୪୭ତମ ମିନିଟରେ ହରମନପ୍ରୀତ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ଦୁଇଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଦଳ ହୁଏତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଜିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଚୀନକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୧ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଚାରିଟିକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଚାପରେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମନଦୀପ ସିଂହ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବଲ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଗୋଲକିପର ୱେଇହାଓ ୟାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସଟ୍ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମନଦୀପ ଏକ ଗୋଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚୀନର ରେଫରାଲ ପରେ ଏହାକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।