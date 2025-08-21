India vs Pakistan: ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବ ନାହିଁ ଭାରତ
India vs Pakistan: ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବ ନାହିଁ ଭାରତ

India vs Pakistan: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନରେ କୌଣସି ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 21, 2025, 04:30 PM IST

ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର
India vs Pakistan: ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନରେ କୌଣସି ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ବାଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

ବହୁ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବା ଜାରି ରହିବ
କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ପଲିସି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପଲିସି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପଲିସିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଜଡିତ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେହି ଦେଶ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରସ୍ପର ଦେଶରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।

କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାରୁ ରୋକିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ବହୁ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଭାରତ ମାଟିକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ରୋକିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାର୍ଟର ପାଳନ କରିବୁ।

ଏସିଆ କପରେ ଲଢ଼ିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ-ଏରେ ୟୁଏଇ ଏବଂ ଓମାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଗ୍ରୁପ-ଏରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।

