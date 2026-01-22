ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ପାକିସ୍ତାନର ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଭାରତରେ ମିଳିଲା ପ୍ରଶଂସା, ହେଲେ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣା

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପିସିବି ଏପରି ବିଜ୍ଞାପନ ତିଆରି କରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମଜାକ ଉଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟିଆ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଆଡ୍ କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି।
India Pakistan handshake controversy: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଏକ ଘଟିଆ ଆଡ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ର ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପିସିବି ଦ୍ୱାରା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋମୋ ଭିଡିଓରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ଏହା ହାତ ମିଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।
ପ୍ରୋମୋରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ କହୁଛନ୍ତି, "ତୁମେ ହାତ ମିଳାଇବା ଭୁଲିଗଲ। ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇଥିଲେ।" ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସେମାନେ ଝଟକାରୁ ବାହାରି ପାରିନାହାଁନ୍ତି।
SKY(ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ) ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ PCB ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହାତ ମିଳାଇବା ବିଷୟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଲଗାତାର ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି।
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତିକ୍ତ ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଛି।