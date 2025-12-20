T20i World Cup: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଦଳରେ IN କିଏ ହେଲା Out ?

T20i World Cup: ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
T20i World Cup: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର..ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ । ୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜେତା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚୟନ କମିଟି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ରେ ବୈଠକ କରି ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ୍ ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସୌକିଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସୌକିଆ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ କିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେବୃଆରୀ ୭ରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ସୁପର ୮ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ୨୧ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮, ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି:
Also Read: Aparajita Sarangi Son In Law: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବାହାଘର...ଜାଣନ୍ତି କି ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି?
Also Read: Ginger Water Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପିଅନ୍ତୁ ଉଷୁମ ଅଦା ପାଣି...ଦୂରେଇ ରହିବ ଏସବୁ ରୋଗ