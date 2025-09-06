India vs China: ଚିନ୍ କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଲା ଭାରତ
India vs China: ଚିନ୍ କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଲା ଭାରତ

Hockey Asia Cup 2025: ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁପର-୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:05 PM IST

Hockey Asia Cup 2025: ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁପର-୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୭-୦ ଗୋଲରେ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା, ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ, ମନଦୀପ, ରାଜକୁମାର ପାଲ, ସୁଖଜିତ ସିଂହ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଡ୍ର କିମ୍ବା ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତା'ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କୋରିଆ ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ ମାଲେସିଆକୁ 4-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ମାଲେସିଆ ଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ରବିବାର ଖେଳାଯିବ।

ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ମିନିଟ୍‌ରେ ହିଁ ଭାରତ ଚୀନ୍‌ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସପ୍ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହିଁ ଭାରତ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏକ ଗୋଲ କରି ଭାରତକୁ ୨-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ମନଦୀପ ସିଂହ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୩-୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ଦଳ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍‌ରେ ରହିଲା। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୩-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଲା। ଚୀନ୍ ଥରେ ବି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇ ନଥିଲା।

ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କଲା। ୩୭ତମ ମିନିଟରେ ରାଜକୁମାର ପାଲ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ସ୍କୋର କଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ୩୯ତମ ମିନିଟରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ସୁଖଜିତ ସିଂହ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ସ୍କୋର କଲେ। ଚୀନ୍ ଦଳ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲା।

ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କଲା। ଅଭିଷେକ ଭାରତ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଗୋଲ ସ୍କୋର କଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ୬-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଲା। ୫୦ ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସପ୍ତମ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।

ରବିବାର ହେବ ଫାଇନାଲ
ଭାରତର ଏହି ବିଜୟରୁ କୋରିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୁପରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କୋରିଆନ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଭାରତ ଏବଂ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ ମ୍ୟାଚ୍  ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୋରିଆ ଏବଂ ତିନି ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

