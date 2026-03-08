India VS NewZealand: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଦମଦାର ଭାବରେ ଜିତିଲା ଭାରତ..ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର

T20 Final Match: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଭରପୂର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ରନର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୨୫୬ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ଭାରତ, ଯାହାକି କୌଣସି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ସର୍ବାଧିକ ।
Trending Photos
T20 Final Match: ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲା ଆଉ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚିଲା ମଧ୍ୟ । ଉଭୟ ଦଳ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଭାରତ ଅତି ଦମଦାର ସହ ଜିତି ନେଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଭରପୂର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ରନର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୨୫୬ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ଭାରତ, ଯାହାକି କୌଣସି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ସର୍ବାଧିକ ।