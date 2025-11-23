Advertisement
କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ ଭାରତ

ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନେତୃତ୍ବ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ୍‌ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 23, 2025, 06:05 PM IST

କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ ଭାରତ

Cricket News: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ।

ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନେତୃତ୍ବ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ୍‌ । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିବେ ଯଶ୍ବସୀ ଜୟସ୍ବାଲ, କୋହଲି, ତିଲକ, ପନ୍ତ, ୱାଶିଂଟନ୍, ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ, ନୀତିଶ, ହର୍ଷିତ, ରିତୁରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଅର୍ଶଦୀପ, ଜୁରେଲ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ।

