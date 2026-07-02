/India tour of Sri Lanka 2026 Schedule: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ମିଶନ୍; WTC ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେବ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ...

India tour of Sri Lanka 2026 Schedule: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଆଇସିସି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ଶିପ୍ (WTC) ୨୦୨୫-୨୭ ଚକ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ଗଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ୨୩ରୁ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲମ୍ବୋର ସିଂହଳୀ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍ (SSC) ମାଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
INDIA TOUR OF SRI LANKA:
1st Test - 15th to 19th August, Galle.
2nd Test - 23rd to 27th August, Colombo.
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 2, 2026
WTC ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ଶିପ୍ ୨୦୨୫-୨୭ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଭାରତ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୬ଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଭୟ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ WTC ସିରିଜ୍:
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ WTC ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍। ଗତବର୍ଷ ଶେଷରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ୨-୦ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଜୁନ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ WTCର ଅଂଶ ନଥିଲା।
୨୦୧୭ ପରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଗସ୍ତ:
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର ଏହା ୨୦୧୭ ପରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଗସ୍ତ। ଶେଷଥର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ୨-୦ରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହରାଇଥିଲା। ସେହି ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ କେବଳ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୨୦୧୭ର ସେହି ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଟିରେ ପୁଣି ଥରେ ସଫଳତାର ଇତିହାସ ଦୋହରାଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ।