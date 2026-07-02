Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /India tour of Sri Lanka 2026 Schedule: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ମିଶନ୍; WTC ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେବ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ...

India tour of Sri Lanka 2026 Schedule: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ମିଶନ୍; WTC ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେବ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ...

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଆଇସିସି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍‌ଶିପ୍ (WTC) ୨୦୨୫-୨୭ ଚକ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ ଗୁରୁତ୍

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 02, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:03 PM IST
India tour of Sri Lanka 2026 Schedule: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ମିଶନ୍; WTC ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେବ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news45 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odisha Cabinet Expansion1 hr ago
4
Harry Kane2 hrs ago
5
NAEL Recruitment 20262 hrs ago