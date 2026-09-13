/ଆଜି ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟକ୍କର: କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାନ? ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା କହିଲେ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧

India vs Afghanistan: ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜ୍ର ଆରମ୍ଭ ଆଜି, ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ହେଉଛି। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଶ୍ରେୟସ ଅୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିତ୍ ସହ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ମଜଭୁତ ଦଳ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ପ୍ରଥମ T20I ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ-୧୧କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ନିଜ ଅନୁମାନିତ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରୁ ବାଦ୍
ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଅନୁମାନିତ ଦଳରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଓପନିଂ ପାଇଁ ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ମତରେ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ସାମସନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବୈଭବଙ୍କୁ ନିଜ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନମ୍ବର-୫
ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ଅନୁଯାୟୀ, ତିନି ନମ୍ବରରେ ଇଶାନ କିଶନ ଏବଂ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ। ଏହାପରେ ନମ୍ବର-୫ରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି।
ତିଲକ ବର୍ମା ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ରଖିବା ଉପରେ ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପଅଧିନାୟକ ତିଲକଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିବାବେଳେ ଏହି ଅନୁମାନରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି।
ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ବୁମରାହ-ଅର୍ଶଦୀପ-ବରୁଣ
ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଅନୁମାନିତ ଦଳରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।
ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍କୁ ରୋକିବାର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ।
ପ୍ରଥମ T20I ପାଇଁ ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଅନୁମାନିତ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧
୧. ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
୨. ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ
୩. ଇଶାନ କିଶନ
୪. ଶ୍ରେୟସ ଅୟର
୫. ତିଲକ ବର୍ମା
୬. ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ
୭. ଶିବମ ଦୁବେ
୮. ଅକ୍ଷର ପଟେଲ
୯. ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ
୧୦. ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ
୧୧. ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ତେବେ ଏହା ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଅନୁମାନିତ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବ।