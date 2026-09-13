Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /ଆଜି ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟକ୍କର: କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାନ? ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା କହିଲେ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧

ଆଜି ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟକ୍କର: କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାନ? ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା କହିଲେ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧

ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ମତରେ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ସାମସନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବୈଭବଙ୍କୁ ନିଜ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 13, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:45 AM IST
ଆଜି ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟକ୍କର: କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାନ? ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା କହିଲେ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Police Encounter: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜି ଅପରାଧୀ ଆହତ
2
3
4
5