India vs Australia: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଭାରତ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଗଲା ଗାବା T20

India vs Australia 5th T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିସବେନର ଗାବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସିରିଜକୁ ୨-୧ରେ ଜିତି ନେଇଛି।
IND vs AUS Highlights 5th T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଟି-୨୦ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ରିସବେନର ଗାବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଇନିଂସରେ ୪.୫ ଓଭର ଖେଳାଯିବା ପରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା।
ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୫୨/୦ ଥିଲା। ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୧୩ ବଲ୍ ରେ ୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ୧୬ ବଲ୍ ରେ ଅପରାଜିତ ୨୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୧ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତି ନେଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଜିତିଛି ଏବଂ ୨୦୦୮ ପରଠାରୁ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଟି-୨୦ ସିରିଜ ହାରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।