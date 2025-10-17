Advertisement
Ajit Agarkar: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ କଣ ହେବ? ଅଗରକର ଦେଲେ ଜବାବ

Ajit Agarkar on Virat and Rohit: ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଗରକରଙ୍କୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଆଗରକର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:30 PM IST

Ajit Agarkar on Virat and Rohit: ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବାକୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ତଥାପି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ: ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଦୁଇ ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଏବଂ ଗୁଜବ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷକରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚୟନକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏମାନେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଶେଷ ହୋଇଯିବ? ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି।

ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଗରକରଙ୍କୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଆଗରକର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ୍। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ODI ସିରିଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କି, ଅଗରକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଗରକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିରିଜରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଟିକେ ମୂର୍ଖତା ହେବ। ଜଣେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ହାରାହାରି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୫୦ ପାଖାପାଖି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଉଭୟ ବହୁତ ସମୟ ପରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ସିରିଜରେ ରନ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନେ ତିନୋଟି ଶତକ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେ।"

ଅଗରକରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଫଳତା ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ବାହାରେ ସତ୍ୟର ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରକର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା କହୁନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି  ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ତିଲକ ବର୍ମା ଭଳି ଖେଳାଳି ଦଳରେ ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପରି ହେବ। 

