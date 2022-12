IND vs BAN 1st Test: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ବାହାର ହେଲେ ଏହି ୨ ଖତରନାକ୍ ଖେଳାଳି

India vs Bangladesh Test Series: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଛି । ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ସିରିଜ ଖେଳିବାର ଅଛି । ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (IND vs BAN ODI Series) ଖେଳି ସାରିଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨-୧ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଶେଷ ତଥା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ (India vs Bangladesh 3rd ODI) ରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିପାରି ନଥିଲା । ସେପଟେ ଡିସେମ୍ୱର ୧୪ରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (India vs Bangladesh Test Series) ଖେଳିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) କୁ ୩ଟି ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିବାବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ଓ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ପୁରା ସିରିଜରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ (IND vs BAN 1st Test) ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (KL Rahul) ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା (Cheteshwar Pujara) ଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି ।

ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ଓ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ଆହତ କାରଣରୁ ପୁରା ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଅନୁଯାୟୀ ମହମ୍ମଦ ଶାମି କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ପାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଓ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି । ବିସିସିଆଇ ନିଜର ଘୋଷଣାରେ କହିଛି ଯେ, ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜୟଦେବ ଉଦାଦକଟ୍ ଓ ରିବନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ସୌରଭ କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏପରି ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ

କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା (ଉପ ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), କେ.ଏସ୍ ଭରତ (ୱିକେଟକିପର), ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ୍, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମେଶ ଯାଦବ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଇଶ୍ୱରନ୍, ସୌରଭ କୁମାର, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ୍ ।