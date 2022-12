India vs Bangladesh: BCCI ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିଲା କୁରାଢ଼ୀ! ଡ୍ରପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଲା ସୁଯୋଗ

India vs Bangladesh Test Series: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (IND vs BAN Test Series) ରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିବା କାମ କରିଛି । ଏହି ଫ୍ଲପ୍ ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ରୁ ଡ୍ରପ୍ ହେବା ପଥରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (India vs Bangladesh 1st Test) ଆଜି (ବୁଧବାର) ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ୱର ୧୪ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମରେ ଖେଳା ଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୧-୨୦୨୩ (World Test Championship 2021-23) ର ଫାଇନାଲକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (India vs Bangladesh Test Series) ରେ ଫ୍ଲପ୍ କ୍ରିକେଟର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର (Shardul Thakur) ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି । ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶେଷ ୫ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସହ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି । ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶେଷ ୮ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ଫ୍ଲପ୍ ଶୋ' ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଫ୍ଲପ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଓ ଢାକା ପିଚ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ । ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି । ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ଗତି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର । ତେଣୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବହୁତ ରନ କରିପାରିବେ । ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର (Shardul Thakur) ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ।

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର୍, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କେ.ଏସ୍ ଭରତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ୍, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ , ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମେଶ ଯାଦବ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଇଶ୍ୱରନ, ନବଦୀପ ସୈନି, ସୌରଭ କୁମାର, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ୍ ।

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ

ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ (ଅଧିନାୟକ), ଅନାମୁଲ ହକ, ଏବାଦତ ହାସନ, ଖାଲିଦ ଅହମ୍ମଦ, ଲିଟନ ଦାସ, ହାସନ ଜୟ, ମେହଦି ହାସନ, ମୋମିନୁଲ ହକ, ମୁଶଫିକୁର ରହୀମ, ନଜମୁଲ ଶାନ୍ତୋ, ନୁରୁଲ ହାସନ, ରହମାନ ରଜା, ଶରିଫୁଲ ଇସଲାମ, ତାଇଜୁଲ ଇସଲାମ, ତସ୍କିନ୍ ଅହମ୍ମଦ, ୟାସିର ଅଲି, ଜାକିର ହାସନ ।