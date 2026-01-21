India vs New Zealand 1st T-20: ଆଜି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍

India vs New Zealand 1st T-20: ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଆଜି ଭାରତ- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜୋରଦାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
India vs New Zealand 1st T-20: ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଆଜି ଭାରତ- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜୋରଦାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହାତଛଡା କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବା ଲକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ରହିଛି। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳୀ ରିହଲସଲ୍ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବଙ୍କ ଫର୍ମ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ର ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି। ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟୁର୍ ପରଠାରୁ ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-20ରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତର ହାସଲ କରିପାରିନାହାଁନ୍ତି।
ALSO READ: Gold Rate Today: ଆଜି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ବଢିଲା ଏତେ ହଜାର୍
ALSO READ: 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ନେଇ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜାରି! କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ କେତେ ଦରମା? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଅଭିଶେକ୍ ଶର୍ମା ଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରିବେ। ଇଶାନ୍ କିଶନଙ୍କୁ ନ-୩ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେସର୍ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ଅର୍ଶଦୀପ୍ ସିଂ ଟୋମେଟିକ୍ ଟଏସ୍ ଥିବା ବେଳେ ୨ ଅଲ ରାଇଣ୍ତର ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଓ ହାର୍ଦ୍ଧିକ୍ ପାଣ୍ୟା ଅନ୍ୟତମ ପେସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରହିବେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପିନ୍ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍ କିମ୍ବା କୁଲଦୀପ୍ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ପିନର ଊାବେ ଚୁଡାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ଦଳ ପୂରା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡିଛି। ଟି-20 ବିଶ୍ବକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଜିତି ମନୋବଳ ଦୃଢ କରିବା ଲକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ଙ୍କ ଫର୍ମ ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଡେଭେନ କନଓ୍ବେ, ରିଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର, ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସଓ୍ବାଲ୍, ଜେମ୍ସ-ନିଶନ , ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର୍ ଓ ପେସର୍ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।