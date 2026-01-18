IND vs NZ: ଇନ୍ଦୋରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ

Advertisement
Zee OdishaOdisha SportsIND vs NZ: ଇନ୍ଦୋରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୪୧ ରନରେ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଏକାଦଶରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରସିଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଶଦୀପ ରହିଥିଲେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:10 PM IST

IND vs NZ: ଇନ୍ଦୋରରେ ଐତିହାସିକ ଟେଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ୪୧ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ।  ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୩୩୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ।  ୮ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ୩୩୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ।

ଇନ୍ଦୋରରେ ଭାରତ ତା'ର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଏହା କୌଣସି ଦାଗଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି। ମିଚେଲ ୧୩୭ ରନର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ କିୱିମାନେ ବୋର୍ଡରେ ୩୩୭ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସିରାଜ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅଭିଜ୍ଞ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୧୧ ରନରେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ ୨୩ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡ ଧରି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏକ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ। କୋହଲି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ ସହିତ ୭ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ।

Soubhagya Ranjan Mishra

