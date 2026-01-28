India vs New Zealand Score 4th T20: ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ

Trending Photos
Ind vs NZ 4th T20: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜରେ 3-0ରେ ଅଦମ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ବଳରେ ଭାରତ ମାତ୍ର 10 ଓଭରରେ 154 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ଦଳର ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ।
ପିଚ ରିପୋର୍ଟ
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଡକ୍ଟର ୱାଇ.ଏସ୍. ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡୀ ଏସିଏ-ଭିଡିସିଏ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପଡ଼ିଆଟି ଚୌକା ଏବଂ ଛକାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଭାଇଜାଗ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପିଚ୍ର ଭଲ ବାଉନ୍ସ ବଲ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି, ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରନ୍ର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଦେଖିପାରିବେ।
ଆପଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ JioHotstar ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣର ମଜା ନେଇପାରିବେ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ : ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶିଭମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, କୁଳଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ
କିୱି ଦଳ: ଟିମ ସିଫର୍ଟ, ଡେୱନ କନୱେ, ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ,ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ, ଡେରିଲ ମିଚେଲ, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, କାଇଲ ଡେମିସନ, ମ୍ୟାଟ ହେନରୀ, ଇଶ ସୋଢୀ, ଜ୍ୟାକବ ଡଫି