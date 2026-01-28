Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3089486
Zee OdishaOdisha SportsIndia vs New Zealand Score 4th T20: ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ

India vs New Zealand Score 4th T20: ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ

ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜରେ 3-0ରେ ଅଦମ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:58 PM IST

Trending Photos

India vs New Zealand Score 4th T20: ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ

Ind vs NZ 4th T20: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜରେ 3-0ରେ ଅଦମ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ବଳରେ ଭାରତ ମାତ୍ର 10 ଓଭରରେ 154 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ଦଳର ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ।

ପିଚ ରିପୋର୍ଟ
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଡକ୍ଟର ୱାଇ.ଏସ୍. ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡୀ ଏସିଏ-ଭିଡିସିଏ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପଡ଼ିଆଟି ଚୌକା ଏବଂ ଛକାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଭାଇଜାଗ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପିଚ୍‌ର ଭଲ ବାଉନ୍ସ ବଲ୍‌କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି, ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରନ୍‌ର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଦେଖିପାରିବେ।

ଆପଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ JioHotstar ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣର ମଜା ନେଇପାରିବେ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଭାରତୀୟ ଦଳ : ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶିଭମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, କୁଳଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ

କିୱି ଦଳ: ଟିମ ସିଫର୍ଟ, ଡେୱନ କନୱେ, ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ,ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ, ଡେରିଲ ମିଚେଲ, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, କାଇଲ ଡେମିସନ, ମ୍ୟାଟ ହେନରୀ, ଇଶ ସୋଢୀ, ଜ୍ୟାକବ ଡଫି

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India vs New Zealand
ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ
Budget Expectation 2026
ବଜେଟ ପରେ ଦେଶରେ ବଢିବ କି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, କଣ ରହିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଶା
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
OMC
୨୫ତମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡିଶାରେ OMC ପାଭିଲିୟନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
Nipah virus alert
କୋରନା ପରେ ଏବେ ଡରାଇଲାଣି ନିପା ଭାଇରସ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଜାଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ...