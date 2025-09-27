Asia Cup Final: ଫାଇନାଲରେ ଏହା ହୋଇପାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ଲେଇଂ-11, ଜାଣନ୍ତୁ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

Asia Cup 2025 Final: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୮:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ଟାରେ ହେବ। ଚଳିତ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିସାରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍
ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସ ୪୧ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଠ ଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ଦୁଇ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି।
ଦୁବାଇ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ 'ଶ୍ଲୋ ପିଚ୍' ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଫାଇନାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସ୍କୋର୍ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ପୁରୁଣା ହେବା ସହିତ ସ୍ପିନରମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ। କାକରର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାପି ଏସିଆ କପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରନ ଚେଜ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମିଟର ସୂଚାଉଛି ଯେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର। ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳଠାରୁ ଆଗରେ ଏବଂ ଭଲ।
ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ଫଖର ଜମାନ, ସୈମ ଆୟୁବ, ହାସନ ନୱାଜ, ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ମହମ୍ମଦ ହାରିସ (ୱିକେଟକିପର), ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଫହୀମ ଅସ୍ରଫ, ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦ, ହାରିସ ରୌଫ ଓ ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି।
: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ଭର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।