Champions Trophy IND vs PAK Today Match: ଆଜି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ହାଇଭୋଲଟେଜ ମ୍ୟାଚ, କେମିତି ରହିବ ପିଚ

Champions Trophy IND vs PAK: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025ରେ ଏକ ହାଇଭୋଲଟେଜ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ବହୁ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଉପରେ ରହିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ୬ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜକ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୬୦ ରନରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍-ଏରେ ଉଭୟ ଦଳର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବାର ପଥ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଦୁଇ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ରୁ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚର ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ରେ ହେବ। ଭାରତୀୟ ODI ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ସେହି ସମୟରେ, ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ପାକିସ୍ତାନ ଏକଦିବସୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯିବେ।

ଆଜି ଆୟୋଜକ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ODI କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ କିପରି ରହିଛି (IND vs PAK Head To Head In ODI)। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ODI କ୍ରିକେଟରେ ୧୩୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପାକିସ୍ତାନ ୭୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ୫୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ୭୭ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ୪୦ ଥର ଜିତିଛି। ସେହିପରି ଭାରତ ୩୪ ଥର ଜିତିଛି। ଯେତେବେଳେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଫଳାଫଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ପାକିସ୍ତାନ ODI କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଭାରତକୁ ଅଧିକ ଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ICC ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଆସିଛି। ଯାହାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କୁହାଯିବ।

ପିଚ ରିପୋର୍ଟ

ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ICC ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇର ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଠାକାର ପିଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ରନ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଇତିହାସ ରଖିଛି। ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ସର୍ବଦା ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପିଚ୍ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଆସିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ ସ୍କୋର ଇଂଲଣ୍ଡର (355/5) ଅଟେ ଯାହା ସେମାନେ ୨୦୧୫ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସଫଳତାର ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି, ଯିଏ ୨୦୧୩ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୮ ୱିକେଟରେ ୨୮୭ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରତି ଓଭରରେ ହାରାହାରି ରନ୍ ହାର ୪.୬୨ ରନ୍, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ୱିକେଟରେ ହାରାହାରି ରନ୍ ହାର ୨୭.୩୪। ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳର ହାରାହାରି ସ୍କୋର ହେଉଛି ୨୧୯ ରନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୫୯ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ୨୮ ଥର ଜିତିଛି। ଯେତେବେଳେ ଟସ୍ ହାରିଥିବା ଦଳ ୨୯ ଥର ଜିତିଛି। ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୨୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଯେତେବେଳେ ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ୩୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଛି, ଯାହା ୨୦୧୮ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ ୨୫୨-୨୫୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

Ind vs Pak Head to Head Records

ସମସ୍ତ ICC ଇଭେଣ୍ଟରେ (IND vs PAK Head To Head In ICC Events), ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୮ଥର ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଇତିହାସ (IND vs PAK Head To Head Record In Champions Trophy) ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଭାରତ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଥରେ କରି ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆମେ ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs PAK At Dubai) ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଭାରତ ସେହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୮ରେ ଭାରତ ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ତା’ପରେ ଚାରି ଦିନ ପରେ ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୮ରେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

କିଭଳି ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସ୍ଥିତି

ଆଜି ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପାଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବା। ଆଜି ଦୁବାଇରେ ମେଘର ଗତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ଦିବା-ରାତ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାଗ ଭଲ ରହିବ। ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବ ଯାହା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷକ ଏବଂ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଦୁବାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ।

India and Pakistan Champions Trophy 2025 Squads: ଏହି ସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର

ଆଜି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ମ୍ୟାଚରେ, କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ଏସିଆ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ଅନେକ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ୫ଟି ନାମ ଦେଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା। ସେହିପରି, ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ODI ଦଳର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେମାନେ ହେବେ ବାବର ଆଜମ, ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ, ସଲମାନ ଆଗା, ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ହାରିସ ରୌଫ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଶା ସ୍ଥିର ରହିବ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ: ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଶୁବମନ ଗିଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଦା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ: ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ, ବାବର ଆଜମ, ଇମାମ ଉଲ ହକ, ସଲମାନ ଅଲୀ ଆଗା, କାମରାନ ଗୁଲାମ, ସଉଦ ଶକିଲ, ତୈୟବ ତାହିର, ଫହିମ ଅଶରଫ, ଅବରାର ଅହମଦ, ହାରିସ ରଉଫ, ମହମ୍ମଦ ହସନୈନ, ନସୀମ ଶାହ, ଶାହିନ ଶାହ ଆଫରିଦି, ଖୁଶଦିଲ ଶାହ ଉସମାନ ଖାନ।