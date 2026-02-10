India vs Pakistan Match: ICCର ଅଲଟିମେଟମ୍ ପରେ ଭାରତ ସହ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଏପରି କହିଲେ ଶାହବାଜ ସରିଫ..

ଫେବୃଆରୀ ୧୫ରେ ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ "ଗ୍ରୀନ୍ ଟିମ୍"କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ବିଚାର କରି ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
India vs Pakistan Match: ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହା-ମୁକାବିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଫିଲ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ୧୫ରେ ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ "ଗ୍ରୀନ୍ ଟିମ୍"କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ବିଚାର କରି ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି "ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍", ଯାହା ପ୍ରାୟ ₹୪୦ ବିଲିୟନ (୪ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ମୂଲ୍ୟର ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ଲାହୋରରେ PCB, BCB ଏବଂ ICC ବୈଠକ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Pakistan will play all their scheduled #T20WorldCup 2026 matches after “successful talks” between the ICC and PCB.
Details https://t.co/NfIIqztYww
— ICC (@ICC) February 9, 2026
ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, "ବହୁପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ଫଳାଫଳ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ରେ ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି।"
ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "କ୍ରିକେଟ୍ ର ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶରେ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।"
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାରା ଦିସାନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ପାଇଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।"
ବିସିବି ମୁଖ୍ୟ ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ପିସିବିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ
ପୂର୍ବରୁ, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖେଳର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।