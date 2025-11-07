Advertisement
Pakistan Squad: ପାକିସ୍ତାନ କଲା ଦଳ ଘୋଷଣା, ୧୬ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତ ସହିତ କରିବ ମୁକାବିଲା

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:54 PM IST
  • 1. ପାକିସ୍ତାନ କଲା ଦଳ ଘୋଷଣା
    2. ନଭେମ୍ବର ୧୬ ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍
    3. ୨୩ ନଭେମ୍ବରରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍

Rising Stars Asia Cup 2025
Rising Stars Asia Cup 2025

Rising Stars Asia Cup 2025: ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ କାତାରର ଦୋହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ACC ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ୨୦୨୫ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ଆଠଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର A ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଂଶ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଖାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଦଳ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାତାରରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ୍ସକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଦଳ ଓମାନ, ଭାରତ ଏ ଓ ୟୁଏଇ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏ, ବାଂଲାଦେଶ ଏ, ହଂକଂ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ନଭେମ୍ବର ୧୬ ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍
ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ୍ସ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ପରେ ନଭେମ୍ବର ୧୬ ରେ ଭାରତ ଏ ସହିତ ମୁକାବିଲା ହେବ। ପାକିସ୍ତାନର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଦଳ ଚୟନକାରୀମାନେ ଏଥର ଯୁବ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦଳରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି: ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ, ସ୍ପିନର ସୁଫୟାନ ମୁକିମ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅହମ୍ମଦ ଡାନିୟାଲ। ବାକି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଯୁବ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍। ଏହି ଖେଳାଳି ମାନେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

୨୩ ନଭେମ୍ବରରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍
ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ। ଯାହା ୨୧ ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ୨୩ ନଭେମ୍ବରରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୋହାର ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। 

ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ୍ସ ଦଳ: ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଖାନ (ଅଧିନାୟକ), ଅହମଦ ଡାନିୟାଲ, ଆରାଫତ ମିନହାସ, ମାଜ ସଦାକତ, ମହମ୍ମଦ ଫୈକ, ମହମ୍ମଦ ଗାଜି ଘୌରୀ, ମହମ୍ମଦ ନଇମ, ମହମ୍ମଦ ସଲମାନ, ମହମ୍ମଦ ଶାହଜାଦ, ମୁବାସିର ଖାନ, ସାଦ ମାସୁଦ, ସାହିଦ ଅଜିଜ୍, ସୁଫୟାନ ମୁକିମ, ଉବୈଦ ଶାହ ଓ ୟାସିର ଖାନ।

