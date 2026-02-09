India vs Pakistan Match: ଭାରତ ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ରଖିଲା ଏହି ୩ଟି ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ...

Advertisement
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାର ଥିଲା। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ, ଆଇସିସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇମ୍ରାନ ଖୱାଜା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାହୋରରେ ପହଞ୍ଚ

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 09, 2026, 01:19 PM IST

India vs Pakistan Match: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାର ଥିଲା। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ, ଆଇସିସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇମ୍ରାନ ଖୱାଜା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାହୋରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଇସିସି ସମ୍ମୁଖରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି।

ଆଇସିସି ସମ୍ମୁଖରେ ୩ ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି: 
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇସିସି ସାମ୍ନାରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ଲାହୋରରେ ଆଇସିସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ ପିସିବି ତିନୋଟି ଦାବି କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବଢ଼ାଯାଉ, ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ଫି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର କ୍ରୀଡା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଇସିସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇମ୍ରାନ ଖୱାଜା, ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଆସିଫ୍ ନଜରୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବାରୁ ଓହରିଯାଇପାରେ। ନକଭି ସୋମବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଭେଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ ୭ ରେ ଆମେରିକାକୁ ୨୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୩ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ।

