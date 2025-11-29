Advertisement
IND vs SA: ରବିବାର ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ODI ମ୍ୟାଚ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ସମୟ, ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ, ପାଣିପାଗ ସମେତ ସବୁକିଛି

India vs South Africa 1st ODI: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:18 PM IST

India vs South Africa 1st ODI: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପୁଣିଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।

ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁବମନ ଗିଲ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଉଭୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଟେମ୍ବା ବଭୁମା କରିବେ। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରହିବ। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ କୌଣସି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଜିତି ନାହିଁ।

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ IST ଦିନ ୧:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ ୧ ଟାରେ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ସ୍କୋର ପାଇଁ ଆପଣ Jansatta.com ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ।

ପାଣିପାଗ ଏବଂ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ପ୍ରଥମ ODI ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାପି ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଯାହା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୧-୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୦-୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପବନ କମ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପବନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ।

ରାଞ୍ଚି ପିଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ଲୋ ପିଚ୍ ରହିଛି। ଟସ୍ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ସ୍କୋର ୨୩୫ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ରନ୍ ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ ନଅ ଥର ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଜିତିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟସ୍ କରି ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

ଉଭୟ ଦଳ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ୍:
ଭାରତ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ତିଲକ ବର୍ମା, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ) (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା: ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), ଓଟନେଲ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍, କରବିନ୍ ବୋସ୍, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ନନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ଟନି ଡି ଜୋରଜୀ, ରୁବିନ୍ ହରମାନ, କେଶବ ମହାରାଜ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ, ଲୁଙ୍ଗି ନିଗିଡି, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍, ପ୍ରେନେଲାନ୍ ସୁବ୍ରାଇନ୍।

