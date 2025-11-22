Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3014317
Zee OdishaOdisha Sports

IND vs SA 2nd Test Day 1: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚମକିଲେ କୁଲଦୀପ

IND vs SA 2nd Test Day 1: ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତରଫରୁ ସେନୁରାନ ମୁଥୁସାମି ୨୫ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର କାଇଲ ଭେରେନ୍ ୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିଲେ। ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୧୭ ଓଭରରେ ୪୮ ରନ୍ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 22, 2025, 04:52 PM IST

Trending Photos

IND vs SA 2nd Test Day 1
IND vs SA 2nd Test Day 1

IND vs SA 2nd Test Day 1:  ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟିରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ସ୍କୋର ୮୧.୫ ଓଭରରେ ୨୪୭/୬ ରହିଛି।

ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତରଫରୁ ସେନୁରାନ ମୁଥୁସାମି ୨୫ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର କାଇଲ ଭେରେନ୍ ୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିଲେ। ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୧୭ ଓଭରରେ ୪୮ ରନ୍ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସେସନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୯୧ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସେସନରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ୮୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମଙ୍କୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ୩୮ ରନ୍ କରି ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନର ଆରମ୍ଭରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ରିଆନ ରିକେଲଟନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ନଥିଲା। ଦୁଇଟି ସେସନ୍ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସ୍କୋର ୧୫୬/୨ ଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଦ୍ୱୀତିୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସେନୁରାନ୍ ମୁଥୁସାମି କର୍ବିନ୍ ବୋସ୍ ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଆହତ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗିଲଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଗୌହାଟୀର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। କହି ରଖୁଛ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି।

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ind vs sa 2nd test
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚମକିଲେ କୁଲଦୀପ
top 10 news today
ମାଓବାଦୀ ମୂଳପୋଛ ନେଇ କହିଲେ ଡିଜିପି, ଫସିବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Jupiter Transit 2026
Jupiter Transit 2026: ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ, ୧୨ ରାଶିରୁ କିଏ ପାଇବେ ଧନ? ଜାଣନ୍ତୁ
Railway service suspension
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ! ୨୨-୨୩ ନଭେମ୍ବରରେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ରେଲୱେର ଏହି ସେବା
Odisha news
Odisha News: ପାରିଲେନି ଡାକ୍ତର! ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି କୋମାରେ ଥିବା ଶିଶୁ