IND vs SA 3rd ODI: ତୃତୀୟ ଦିନକିଆରେ ଭାରତ କରିବ ୨ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ

IND vs SA 3rd ODI: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର ଦିନ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ ୧-୧ ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚର୍ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରିପାରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଇନିଂସ ଓପନ କରିପାରନ୍ତି। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳରେ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଜୟୀ ଦଳ ସହିତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଓ ପଡ଼ିଆରୁ ଖେଳ ମଝିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗର। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ଜୋରଜିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଓଥନିଲ୍ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍ ବର୍ଗର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି।
ବିଶାଖାପାଟଣା ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍
ଭାରତ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ/ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ, ବିରାଟ କୋହଲି, ତିଲକ ବର୍ମା/ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, କେଏଲ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ/ୱିକେଟକିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ/ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା: ଏଡେନ ମାର୍କରାମ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେ, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ରିଆନ ରିକେଲଟନ/ଟୋନି ଡି ଜିଓର୍ଗି, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, କେଶବ ମହାରାଜ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଓଟନିଏଲ୍ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍/ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗର।