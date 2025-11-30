Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3024130
Zee OdishaOdisha Sports

Viral Kohli: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ପରେ ଭାବୁକ ହେଲେ ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା, ଗ୍ୟାଲେରିରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏହି ଭିଡିଓ...

Viral Kohli: ରୋହିତ ୫୧ ବଲ୍ ରେ ୫୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୩୬ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସଗୁଡ଼ିକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସଞ୍ଜିବନୀ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Nov 30, 2025, 05:52 PM IST

Trending Photos

Viral Kohli: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ପରେ ଭାବୁକ ହେଲେ ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା, ଗ୍ୟାଲେରିରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏହି ଭିଡିଓ...

IND vs SA: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ରାଞ୍ଚି ଦିନିକିଆରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ୫୨ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୦୨ବଲ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶତକ ପରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖୁସି ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଠିଆ ହୋଇ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁଠୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା।

ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳାଳି ବିରାଟ ଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସେ ତାଳି ମାରିବା ସହ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ପ୍ରତି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଥିଲା। ରୋହିତ ୫୧ ବଲ୍ ରେ ୫୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୩୬ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସଗୁଡ଼ିକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସଞ୍ଜିବନୀ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। 

ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODI ପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଠକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତଥାପି, ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିସନ୍ଦେହରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି।

ସେପଟେ ବିରାଟଙ୍କର ଶତକ ପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିରାଟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଛି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
Delhi: ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ମଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ଅନେକ ଆହତ
Accident News
Accident News: ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
AI Technology
AI Technology: ଛୁଟି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏଆଇ, HR ମିଛକୁ ମାନିନେଲେ ସତ !
sambalpur
Odisha News: ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମିଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଟକି ରହିଲା ଧାନ ଗାଡି଼