IND vs SA: ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଖାମଖିଆଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ...!

IND vs SA: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଗୌହାଟି ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି, ଏବଂ ୨୦୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଫଲୋଅନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଖାମଖିଆଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୮୮ ରନ୍ କୁ ଫଲୋ କରି ୨୦୧ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୮୯ କରିଥିବା ଦ. ଆଫ୍ରିକା ୨୬/୦, ଖେଳ ୨ ଦିନ ବାକିଥିଲା ବେଳେ ଦ. ଆଫ୍ରିକା ୩୧୪ ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପରାଜୟ ସହ ଆଉ ଏକ ହ୍ବାଇଟ ୱାଶ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ବୋଲିଂରେ ଭାରତକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଜାନସେନ୍।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲପ୍!:
ଓପନିଂରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ୍ ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। କେଶବ ମହାରାଜ ୨୨ ରନ୍ ରେ ଥିବା ରାହୁଲଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ପରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ଏକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ୯୫ ରନ୍ ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ (୦), ଋଷଭ ପନ୍ତ (୭), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (୬), ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ (୧୦) ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏକ ଦୃଢ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ୪୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୧ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ଛଅ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ